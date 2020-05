La société Sports & Vous va flécher quatre circuits de 1, 5, 10 et 20 km.

Pratiquer une activité sportive tout en prenant l’air et en découvrant les paysages bucoliques de Quévy. Que demander de plus ? D’ici quelques jours, à l’initiative de l’enseigne Sport & Vous et avec l’accord de principe du collège communal, des fléchages seront installés dans les différents villages de l’entité.

"J’avais introduit une demande d’autorisation auprès du collège communal il y a une dizaine de jours, c’est donc une très bonne nouvelle que ce soit accepté", explique Sandrine Vanroyen, responsable du centre Sport & Vous. "L’idée est de pouvoir organiser des parcours santé accessibles à tous, au départ de notre centre de Genly vers les villages voisins."

Quatre parcours d’un, de cinq, de 10 et de 20 kilomètres seront ainsi fléchés. "Ils seront adaptés à la marche sportive ou méditative, aux activités de running,… Ils traversent l’entité et seront donc accessibles librement pour tous. Moyennant une contribution qui reste à établir, il sera possible de bénéficier d’un encadrement professionnel aux côtés de nos coachs sportifs."

Sport & Vous, centre de sport pluridisciplinaire, offre déjà à ses adhérents des studios sport, des ateliers et conférences thématiques, des consultations thérapeutiques mais aussi des lunchs et un magasin bio. Avec ces circuits de promenades sportives, l’équipe élargit encore son offre au bénéfice des sportifs et moins sportifs.

"Évidemment, dans un premier temps, tout cela se fera en respectant strictement les règles de sécurité, d’hygiène et de distanciation sociale qui s’imposent", insiste Sandrine Vanroyen. Une fois le retour à la normale possible, le projet pourra être plus librement développé.