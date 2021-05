C’est une nouvelle aventure qui débute pour Cynthia Scavuzzo et Emmanuel Tanimomo. Ce couple de boussutois vient en effet de fonder leur propre entreprise, MC Natura Laboratoire. C’est l’accomplissement de près de deux et demi de travail autour d’un complément alimentaire à base de plantes, destiné à agir sur différentes pathologies grâce à un effet sur l’immunité, le stress, l’énergie et la flore intestinale.

Ce premier produit, baptisé MC Provital, est désormais en vente en ligne mais aussi, depuis trois semaines, dans les pharmacies du Hainaut. "C’est un travail de longue haleine, on ne s’en rend pas forcément compte", explique Cynthia Scavuzzo. "Il a fallu élaborer la formule de base, la développer, obtenir les agrégations du SPF Santé mais aussi de l’Afsca afin que l’on puisse mettre notre produit sur le marché."