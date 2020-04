Certains ménages ne parviennent plus à stocker leurs déchets.

La crise sanitaire que nous vivons actuellement a de nombreuses répercussions sur notre quotidien mais également sur la collecte des déchets, mission pourtant essentielle pour maintenir un espace de vie de qualité. Suite à un manque d’effectifs, l’intercommunale Hygea n’est pourtant plus à même de remplir l’ensemble de ses missions. Depuis le 18 mars dernier, les collectes de PMC et de papiers-cartons ne sont plus assurées en porte-à-porte.

Conséquences, les citoyens stockent tant bien que mal et les communes cherchent des solutions. Du côté de Frameries, la commune annonce qu’Hygea fournira deux conteneurs pour que les personnes qui ne peuvent maintenir les stocks chez eux puissent venir y déposer leurs papiers et cartons. Compte tenu de la période de confinement, le bon sens et la solidarité sont bien sûr de mise.

"Organisez-vous avec vos voisins pour limiter les trajets, limitez-vous exclusivement aux papiers et cartons, veuillez à ce que vos dépôts soient compactés au maximum, soyez attentifs aux règles de distanciation sociale", insiste la commune. Les conteneurs ne seront accessibles qu’aux habitants de Frameries, qui devront d’ailleurs se munir de leur pièce d’identité.

Les conteneurs, sous réserve de capacité maximum, seront accessibles les jeudis 9 et 16 avril entre 9 heures et midi et 13 heures et 15 heures. Ils seront placés au hall de maintenance de l’administration communale, rue de la Commanderie. Sous réserve de disponibilité du personnel, les collectes des P+MC pourrait reprendre selon le calendrier habituel dès le vendredi 17 avril prochain.

Du côté de Jurbise aussi, c’est la débrouille. Si une collecte d’ordures ménagères et de sacs PMC sera assurée le 15 avril, la commune a, là aussi, souhaité trouver une solution pour les papiers et cartons. "Le 16 avril, un conteneur sera installé dans l’enceinte du parc communal, sur le nouveau parking", annonce Jacqueline Galant. Ce dernier sera accessible aux habitants entre 9 heures et midi.

« Nous savons que le stockage des papiers et cartons causent des désagréments, nous en sommes conscients. » Des alternatives sont toujours à l’étude pour l’évacuation des déchets verts. "Nous ne souhaitons pas déplacer le problème : si nous installons des conteneurs, il faut que ceux-ci puissent être vidés par les services Hygea, ce qui n’est pas possible aujourd’hui." Le savoir-vivre et la citoyenneté sont donc de rigueur. La patience aussi.