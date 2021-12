Ils sont indispensables dans le cadre d’un mode de vie sain. Et pour en faciliter l’accès, la commune de Jurbise a décidé de distribuer gratuitement des fruits dans l’ensemble de ses écoles communales. Afin de favoriser la consommation de lait, de fruits et de légumes, la Wallonie a lancé un appel à projets visant à encourager les écoles maternelles et primaires du territoire à participer à Progécole. La commune de Jurbise y participe.

"Ce programme européen a pour objectif de promouvoir les bienfaits d’une alimentation saine", explique-t-on du côté de l’administration. "En tant que membre de Viasano asbl et signataire du Green Deal, la commune de Jurbise a transmis sa candidature et obtenu un subside pour l’année scolaire 2021-2022. Grâce à cela, les élèves des trois écoles communales recevront, chaque semaine, un fruit de saison entièrement gratuit. Ils bénéficieront également d'activités pédagogiques de sensibilisation à l'alimentation et à l'agriculture."