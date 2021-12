A chaque problème, une solution est trouvée à Dour. Alors que des problèmes de garderie étaient pointés du doigt par des habitants, n’ayant pas la possibilité de garder leurs enfants pendant leurs heures de travail, la commune de Dour a tout de suite réagi en mettant en place un système de garderie du 20 au 24 décembre. Les problèmes organisationnels de certaines familles vont donc pouvoir être réglés.

La fermeture de certaines classes suite à plusieurs cas de covid avérés ainsi que celle prévue dès le 20 décembre dans toutes les écoles du pays avaient provoqué l’embarras de plusieurs parents. Ces derniers n’ont pas tous la possibilité de garder leurs enfants pendant leurs heures de travail les obligeant à trouver des solutions. "Nous avons aucune solution de garde pour mes enfants suite à la fermeture de leur classe respective", indiquait une habitante de Dour. "Nous ne savons pas quelle solution s’offre à nous. L’accueil extra-scolaire ne nous répond pas, nous laissant sans issue actuellement."

Comme le veut le dicton, chaque problème a une solution. La commune de Dour vient une nouvelle fois de le prouver en proposant un service de garderie dès le 20 décembre. "Comme convenu, des garderies seront bien organisées dans les écoles communales de Dour à partir du 20 décembre prochain", annonce Vincent Loiseau, échevin de l’Enseignement à Dour. "Le dernier comité de concertation a décidé de suspendre les cours dans les écoles fondamentales du 20 au 24 décembre engendrant des soucis organisationnels pour certaines familles. Nous allons, dès lors, organiser une garderie pour les parents qui n'ont aucune alternative de garde sans mobiliser des personnes à risque et cela jusqu'au 24 décembre à midi. Elles prendront place dans les établissements scolaires de l’entité."

Les parents qui sont concernés par cette nécessité de garderie sont invités à en informer la direction de l'école de leur enfant par mail avant le 15 décembre à midi au plus tard. Les adresses électroniques des implantations communales de Dour sont les suivantes : Pour les implantations de l'Athénée et de Blaugies : ec005377@adm.cfwb.be. Pour celles de Petit-Dour et de Plantis : ec001127@adm.cfwb.be. L’implantation d'Elouges est joignable à l’adresse : ec001124@adm.cfwb.be. Pour Wihéries et celle de la gare : ec001123@adm.cfwb.be. Enfin, l’adresse mail de l’implantation de Moranfayt est ec001126@adm.cfwb.be. Dans leur courriel, les parents devront mentionner le nom et prénom de l'enfant ainsi que son école, sa classe, ses jours de présence, horaire et numéro de téléphone.