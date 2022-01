Le dossier sera soumis au vote des membres des deux conseils communaux mais devrait, sauf surprise, obtenir leur soutien. Un projet sportif commun aux entités de Lens et de Jurbise pourrait en effet prochainement voir le jour. Les deux communes voisines avaient en effet répondu à un appel à projets lancé par la Wallonie et destiné à aménager des infrastructures sportives partagées.

S’il venait à voir le jour, le bâtiment sportif serait érigé sur une partie de la parcelle sise face au parc communal de Jurbise et ayant fait l’objet d’une procédure d’expropriation. Les infrastructures seraient construites au bénéfice des citoyens de Lens et Jurbise mais profiteraient plus particulièrement encore aux enfants des différentes écoles ainsi qu’aux acteurs sportifs locaux des deux entités.

Pour les Lensois, il s'agirait d'une nouvelle offre sportive, bien nécessaire et accessible à quelques pas de chez eux alors que les infrastructures manquent. À ce stade, insistons cependant sur le fait que rien n’est joué. La candidature des deux communes devra être acceptée par la Région wallonne, qui aura le dernier mot.

Deux objectifs sont poursuivis par cet appel à projets. Il s’agit d’aménager ou de construire des espaces sportifs partagés de qualité, permettant la pratique d’activités physiques dans le cadre des apprentissages dispensés à l’école, et de répondre à un certain manque. De nombreux territoires souffrent en effet d’un manque d’infrastructures sportives pour héberger les nombreux clubs sportifs locaux. Enfin, il doit permettre l’aménagement ou la construction d’espaces "exemplaires en matière de performance énergétique et d’insertion dans l’environnement."

Le budget alloué par la Wallonie à cet appel à projets est de 15 millions d’euros. Le montant maximum subsidiable pour chaque projet s’élève quant à lui à trois millions d’euros HTVA. Le taux de la subvention régionale s’élève à 70 % du montant maximum subsidiable. Le solde devra être financé par le porteur de projet lauréat.