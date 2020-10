La prochaine session sera organisée en novembre.

C’est un projet qui ne demandera probablement qu’à être développé au fil des mois et des années. Depuis peu, via le plan de cohésion sociale, la Maison de la Prévention de Frameries organise au cœur de la Maison de la citoyenneté Arbaix une initiation au mix à destination de jeunes ayant au moins 16 ans.

"C’est un projet qui s’est développé à l’initiative d’un membre de la Maison de la Prévention qui est passionné par cette activité. Il a par exemple mixé au Glamorama ou à l’étranger", explique Barbara Crombez, échevine en charge de la jeunesse et de la cohésion sociale. "Cette collaboration nous permet d’occuper le terrain, en l’occurrence la maison de quartier, et d’y attirer des jeunes pour qu’ils découvrent de nouvelles activités et s’approprient les lieux."