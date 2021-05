Les marcheurs seront attendus le dimanche 23 mai sur la place d’Angreau afin de participer aux marches ludiques organisées par le Contrat Rivière Haine. Trois boucles sont prévues, totalisant 5, 12 et 17 km en fonction du parcours. Cette activité prend place dans le cadre du projet SOUS-TERR’HAINE visant à améliorer la qualité de la masse d'eau souterraine des craies de la Haine en initiant des démarches auprès de l'ensemble de la population.

Le départ se tiendra sur la place d’Angreau. Des groupes d’un maximum de 10 personnes partiront chacun à leur tour de manière à éviter les rassemblements trop importants. Des stands d’animations seront dispersés sur l’ensemble des parcours. Au fil de la balade, les marcheurs auront ainsi davantage d’explications sur différents aspects en lien avec le projet.

"Pendant le rallye pédestre, les différents partenaires du projet Sous-TERR'HAINE donneront diverses informations aux marcheurs", explique le Contrat Rivière Haine. "Les participants pourront donc en savoir plus sur ce qu’est une fascine, une bande désherbée ou MAEC. Le rôle des haies et des mares seront également abordés tout comme le cycle de l’eau et ses liens avec l’agriculture."

Les marcheurs auront également la possibilité de participer à différents petits quizz, présents tout au long de leur balade. "Quelques questions seront posées aux marcheurs", poursuit le Contrat Rivière Haine. "La plupart des réponses se trouveront tout au long de leur parcours. Plusieurs gagnants auront la chance de remporter un des paniers gourmands prévus à cet effet."

Pour rappel, le Contrat Rivière Haine est une association qui rassemble différents acteurs de l'eau d'une vallée et favorise la concertation entre eux afin de mettre en œuvre des actions en faveur de leurs rivières. Les partenaires du projet SOUS-TERR’HAINE sont le Parc Naturel des Hauts Pays, Natagriwal, la SWDE, la HEPH Condorcet et le Contrat de Rivière Haine.

Les inscriptions à leurs marches ludiques sont d’ores et déjà lancées. Elles se font par téléphone au numéro suivant : 0470/46.13.79 ou par mail à l’adresse : kv@contratrivierehaine.com. Les inscriptions se clôtureront le jeudi 20 mai.