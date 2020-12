Bien sûr, la pandémie de Covid-19 a marqué cette année 2020 au fer rouge. De nombreux Belges ont perdu un parent, un grand-parent, un ami ou un proche à cause du virus. Mais ce drame planétaire a malheureusement été accompagné par d'autres faits divers malheureux. Et la région de Mons-Borinage n'a pas été épargnée avec plusieurs histoires qui ont fait les gros titres.

L'année 2020 a débuté par un conflit de voisinage qui a fait couler beaucoup d'encre. Le 16 janvier, le Honnellois Caldy Denis, bien connu dans la région en tant que sportif et gérant de la salle de sport Caldy Coaching, était blessé par un tir de chevrotine dans les jambes. L’auteur du tir n’était autre que son voisin, avec qui il entretenait des relations particulièrement conflictuelles. Pratiquement un an après ces faits dramatiques, Caldy Denis poursuit activement sa rééducation, tout en sachant que sa vie ne sera plus jamais la même.

Le mois suivant, c'est l'ensemble de la région qui allait être frappée par la tempête Ciara. Et plusieurs communes ont même été traversée par une véritable tornade. Le 10 février, les vents violents se sont transformés en vents tourbillonnants dans la région de Lens. Murs écroulés, arbres déracinés, toitures démolies, cabanes de jardin et trampolines envolés... les dégâts ont été énormes.

Idem du côté de Dour quelques jours plus tard. Une autre mini-tornade a touché l’entité, balayant tout ou presque sur son passage, notamment dans le village d'Elouges. Des parties de toiture de vérandas se sont arrachées, des antennes sont tombées, des arbres et des câbles électriques ont été arrachés et des toitures ont bougé. Par chance, personne n'a été blessé tant à Dour qu'à Lens.

© SH

En mars, la police mettait fin à une longue enquête autour de la disparition de Jordan Dewilde. Ce jeune papa habitant à Mons avait quitté, le mardi 9 octobre 2018 peu avant minuit, une habitation située à l’avenue de la Francophonie. Depuis, il ne s’était plus manifesté. Des ossements de la victime avaient déjà été retrouvés en août 2019, sur un terril à Hornu. Mais ce n'est que le 3 mars dernier qu'un suspect a été arrêté.

Des faits dignes des pires films d'horreur... Un témoin SDF a expliqué que l'individu chez qui il avait été logé était l'auteur du meurtre de Jordan Dewilde. Ce témoin a indiqué à la police que le meurtrier a découpé le corps du Montois de 31 ans en plusieurs morceaux avant de conserver une partie chez lui et de se débarrasser du reste sur un terril d'Hornu. Les policiers ont procédé à son arrestation avant de fouiller la maison et de tomber sur une scène terrible. La tête de la victime ainsi que des morceaux de son corps se trouvaient encore sur place...

Début juin, c'est une disparition encore plus ancienne qui était résolue. Le corps de Guy Quitsquater, vu pour la dernière fois dans la nuit du 25 au 26 mai 2014 au Roeulx, était découvert dans le canal à hauteur de Nimy. Lors de cette fameuse nuit de sa disparition, Guy a probablement commis l'irréparable en se jetant volontairement dans l'eau à bord de sa voiture.

© EB

Trois semaines plus tard, le pire était évité de justesse à Quaregnon. Nino, le cordonnier installé à la rue du Village, ouvrait le feu alors qu’une altercation avait éclaté quelques minutes auparavant, touchant un jeune, Doriano Greco, au niveau du tibia. Le cordonnier a finalement été inculpé du chef de coups et blessures avec incapacité de travail et infraction à la loi sur les armes. Le juge d’instruction a cependant décidé de sa remise en liberté, moyennant certaines conditions à respecter.

L'issue a en revanche été fatale pour Casimiro Da Rocha Barbosa au début du mois d'aout. Dans la nuit du 8 au 9 août dernier, Casimiro a été attaqué dans son appartement, situé au premier étage d'une résidence de la rue Vieille Haine à Jemappes. Poignardé à plusieurs reprises dans le dos par son agresseur, le quinquagénaire n’a pas survécu. L'auteur, Logan H., un Quaregnonnais de 20 ans, a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt deux semaines plus tard.

En septembre, c'est l'ensemble du village d'Hyon qui était secoué par un triple drame. Un terrible accident est survenu au carrefour entre la Chaussée de Maubeuge et l'Avenue Général Leman. Sur les cinq personnes qui étaient à bord du véhicule, trois sont décédées. Il s'agit de Dylan, d'Andrea et d'Adrien. Une quatrième personne a été grièvement blessée.

Le 29 septembre, un autre accident est survenu. Cette fois à Quaregnon. Virginie une, jeune femme de 26 ans, avait été emmenée dans un état critique alors qu'elle promenait son chien. Une voiture l'avait percutée, le choc avait été particulièrement violent et le chauffard n'avait pas pris la peine de s'arrêter, commettant un délit de fuite. Virginie est miraculeusement sortie du coma une semaine plus tard. Un suspect a par ailleurs été finalement interpellé et placé sous mandat d'arrêt.