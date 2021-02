L'évènement aura finalement lieu. Il y a une semaine, plusieurs personnes encourageaient les motards à joindre le cortège, ce mercredi, de la petite Neva décédée la semaine dernière. Les motards avaient répondu présents. Un courrier avait d'ailleurs été envoyé au bourgmestre de Frameries. Les autorités communales, de Frameries et de Cuesmes, ont toutes les deux donné leur accord. Les motards accompagneront bien la famille de la victime dans ce jour difficile.

Malgré les conditions hivernales, les organisateurs du cortège espèrent avoir du monde. "La météo n'est pas avec nous, c'est vrai, mais nous attendons quand même un petit nombre de motards", explique Marc Hublet. "L'important, c'est de montrer qu'on est là envers la famille." Un geste de soutien, qui dépasse les frontières de la région. Marc et sa femme parcouriront plus de 100 kilomètres pour être présents ce mercredi. "Je sais que plusieurs motards de Liège, Tournai et aussi de Bruxelles, souhaitent venir. Les motards, c'est une grande famille!" Une cagnotte sera également ouverte pour la petite soeur de Neva. "Les motards donneront un peu de leur poche pour soutenir la famille", déclare Olivier Bry, motard. "C'était important d'aider le papa, qui devrait probablement avoir la garde de sa fille."

Au départ, quinze motards démarreront du funérarium Cordier de Frameries, où repose actuellement la petite. Ceux-ci rejoindront les autres motards, qui attendront le passage du corbillard, à la place de Cuesmes aux environs de dix heures. C'est aussi à cet endroit, que les personnes souhaitant l'accompagner dans son dernier voyage, sont encouragées à se rendre. Beaucoup de monde est attendu, c'est pourquoi la police encadrera le cortège. Les motards continueront la route jusqu'au crématorium de Mons. L'évènement est évidemment organisé avec précaution, dans le respect des règles sanitaires.

Pour les motards qui prendraient la décision de rejoindre le groupe à la dernière minute, les organisateurs les attendent sur la place de Cuesmes, et non pas à Frameries. Xavier Dupont, bourgmestre de la commune, a préféré restreindre le nombre de motard au funérarium "pour le respect de la famille." Au moins une trentaine de motards devrait roulé pour la petite Neva, ce mercredi.