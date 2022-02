La zone de Police des Hauts-Pays a procédé à des opérations de contrôle des lois sociales ce vendredi 11 février en soirée, en collaboration avec l’inspection des lois sociales. Différents secteurs étaient concernés par cette opération, notamment ceux de l’Horeca, du commerce et des débits de boissons. En tout, ce sont six établissements qui ont été contrôlés. Seuls deux d'entre eux ne présentaient pas d'infraction. La zone de Police des Hauts-Pays a également dû procéder à plusieurs fermetures et arrestations administratives.

Ces contrôles ont permis de constater plusieurs infractions dont les sanctions ont été immédiates. "Quatre PV relatifs à la législation sur le travail ont été rédigés. Deux étaient pour de la main-d’œuvre étrangère au travail et les deux autres pour des travailleurs n’étant pas déclarés", indique la zone de Police des Hauts-Pays. "Deux arrestations administratives ainsi que deux fermetures administratives d’établissements ont été ordonnées."

Sur les six établissements contrôlés, seuls deux d’entre eux n’ont fait l’objet d’aucune constatation d’infraction.