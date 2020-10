D’importants travaux de rénovation devront être entrepris au sein de l’église de Genly. Mais d’ici à ce que les budgets soient disponibles, les autorités communales ont pris la décision de sécuriser les lieux et de mener des travaux d’urgence au niveau de la maçonnerie, des fenêtres ou encore de la descente d’eau. Le coq, qui se montre de plus en plus menaçant, pourrait quant à lui être enlevé afin d’éviter une éventuelle chute.

"Il était important de sécuriser le site car les dégradations commençaient à se faire plus nombreuses", explique Muriel Cochez (MR+), échevine des travaux. Les marches de pierre de l’édifice semblaient notamment retenir l’attention de quelques-uns, peu scrupuleux à l'idée de se rendre auteur d'un vol. "Nous sommes conscients que les travaux de rénovation en profondeur ne sont pas pour demain. Il fallait donc intervenir pour préserver les lieux d’ici là."