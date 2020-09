C’est une bonne nouvelle pour la mobilité douce, véritable enjeu de ces dernières et prochaines années. En effet, ce lundi, des travaux d’amélioration d’un circuit cyclable débutent dans Saint-Ghislain centre. Ces chantiers mobiles entraineront inévitablement quelques perturbations en matière de circulation mais sont nécessaires.

Les rues du Sas et de la quatrième rue sont concernées. La circulation pourra s’y faire par endroits en demi-chaussée et éventuellement être interdite à la circulation à l'exception des riverains sur une courte période. La vitesse y sera limitée à 50 km/h ou à 30 km/h. Le dépassement et le stationnement seront interdits à hauteur des travaux.

Dès ce lundi 16 jusqu’au 18 septembre, le rond-point se situant à l'intersection de la rue des Canadiens et de la Quatrième rue, ainsi que le rond-point dit de la Biosphère, pourront être fermés à la circulation de manière alternative pendant quelques heures, le temps du rabotage et de la pose d'asphalte. La vitesse y sera limitée à 30 km/h.

Une déviation sera mise en place. Depuis le rond-point dit de la Biosphère, au départ du carrefour du Viaduc, l'avenue de la Gare sera fermée à tous les véhicules à l'exception des bus et des véhicules chargés des travaux. Les automobilistes seront invités à accéder à la gare via l'avenue de la Tour, la Grand'Place, la rue d'Ath, la rue de l'Abattoir, la Onzième rue, la Quatrième rue et la rue des Canadiens.

Depuis le rond-point de la rue des Canadiens, au départ du rond-point situé sur Boussu, à l'intersection de la Chasse de Saint-Ghislain et de la rue du Moulin, les automobilistes seront invités à traverser Boussu pour accéder au centre-ville via le Viaduc de Saint-Ghislain (N547). Une signalisation conforme à l'arrêté de police sera mise en place aux endroits adéquats.

Signalons qu’en matière de mobilité douce, ce ne sont pas les seuls travaux prévus : lors du dernier conseil communal, l’aménagement de mobilité douce aux abords de l'école des Sartiaux, à la rue de l'école à Baudour, à la rue du Petit Bruxelles et avenue de la Tour à Saint-Ghislain et la création de parkings et d'une bande cyclo-piétonne, pour un montant de 300 000 euros, ont été votés.