C’est une première collaboration qui pourrait être amenée à se répéter à l’occasion. Le 11 mars prochain, les asbl Colfontaine en Actions et Boit’Action proposeront une conférence de l’animateur et journaliste Thierry Luthers. Ce dernier ne viendra pas évoquer la situation du monde médiatique mais présentera son dernier livre, « Derniers domiciles connus ». Le rendez-vous est donné à 18h30 au sein de la salle du Parvis, sur la Grand’Place de Saint-Ghislain.

"Les deux asbl tentent de régulièrement proposer une série de petites activités. Ici, on avait l’envie d’organiser une conférence de plus grande ampleur", explique Lionel Pistone pour Colfontaine en Actions. "Notre association est petite et nous sommes tous bénévoles. Il nous est apparu logique de nous associer avec nos amis saint-ghislainois pour nous permettre de faire venir un conférencier comme Thierry Luthers."

Historien de formation, ce dernier a parcouru le pays pour recenser les sépultures des personnalités belges, du sport à la politique en passant par les arts ou le monde de l’industrie. La province de Hainaut a été mise à l’honneur dans le cinquième tome de sa collection Derniers domiciles connus. "Pour sa conférence, nous lui avons évidemment demandé de cibler plus particulièrement la région de Mons-Borinage. Nous sommes persuadés que ce sera intéressant d’un point de vue historique et patrimonial."

Cinq euros devront être déboursés pour espérer assister à la présentation. "La salle peut accueillir 150 personnes et nous espérons sincèrement la remplir. Pour rentrer dans nos frais bien sûr mais aussi pour que les bénéfices puissent être reversés au profit d’œuvres sociales, comme c’est toujours le cas via l’organisation de nos activités." Pour les deux associations, il s’agirait aussi d’une forme d’encouragement bienvenu.

"Il faut bien admettre que ces deux dernières années ont été difficiles pour le tissu associatif. Organiser des événements n’a pas été simple et il y a une certaine forme de démotivation. Pour donner un exemple, en décembre dernier, Colfontaine en Actions organisait un voyage en car. Nous avions beaucoup d’inscrits, ce qui nous a poussé à louer un deuxième car. Nous avons dû faire face à 30 désistements, le véhicule était donc loin d’être rempli et on a dû essuyer les pertes."

Les bénévoles des deux asbl tentent évidemment de rester positifs et croisent les doigts pour que la conférence de mars prochain attire les foules, curieuses d’en savoir plus sur les nécropoles incontournables du Hainaut et sur les plus petits cimetières de la région.