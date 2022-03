Ils sévissaient sur les communes de Dour et Honnelles.

La zone de police des Hauts-Pays a procédé ce mercredi 23 mars, en matinée, à l'interpellation de deux individus. Ces arrestations ont permis d'élucider plusieurs faits de vols qualifiés sur les communes de Dour et Honnelles.

"Les deux individus étaient les auteurs de vols dans habitations, d'une tentative de vol avec violences, de vols de pièces de véhicules automoteurs et de plusieurs vols de carburant", indique la police des Hauts-Pays. "Ces vols créaient un sentiment d'insécurité auprès de la population. L'interpellation de ces deux individus a permis de retrouver et restituer le préjudice volé et apaiser les craintes des riverains."

Les deux auteurs, âgés d'une trentaine d'années, sont originaires des Hauts-Pays. L'aboutissement de ce dossier est le fruit d'une belle collaboration entre le service intervention, la proximité de Honnelles et le service d'enquête et de recherches de la zone de police des Hauts-Pays.

Les deux individus ont été mis à disposition de la Justice après avoir avoué les faits.