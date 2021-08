Si d’un point de vue sanitaire, les assouplissements se poursuivent – preuve que la situation est meilleure qu’il y a quelques mois – d’un point de vue économique, les répercussions de la crise se font et se feront encore sentir longtemps. Conscientes de cette réalité, les autorités politiques locales continuent de multiplier les efforts pour soutenir les citoyens et le tissu économique local.

C’est ainsi que d’ici peu, les Honnellois ayant atteint 18 ans au 30 mars dernier recevront un courrier contenant deux chèques, pour une valeur totale de dix euros, ainsi que la liste des commerçants participants à l’action communale. Ceux-ci seront par ailleurs reconnaissables grâce à l’autocollant apposé sur leur vitrine.

La décision de reconduire cette opération de solidarité, déjà menée en 2020, avait été votée à l’unanimité lors du conseil communal de mars dernier. L’objectif est clair : soutenir le pouvoir d’achat des ménages honnellois tout en aidant les commerces horeca et les professionnels des métiers de contact via l’émission d’un chèque citoyen, en incitant les habitants à consommer local et à profiter du savoir-faire des professionnels de leur commune.

Les chèques prochainement distribués seront valables jusqu’au 31 décembre 2021.