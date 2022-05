Week-end mouvementé pour la police Boraine qui a multiplié les opérations. Elle a commencé samedi soir par des contrôles dans des restaurants de la région. Quatre policiers borains ont accompagné des contrôleurs de divers services (AFSCA, ONEM, Lois sociales , INAMI, INASTI, …).

Sept établissements ont été contrôlés dont deux d’entre eux étaient parfaitement en ordre. Pour les autres, sept PV Dimona (déclaration immédiate de l'emploi qui permet à un employeur de déclarer électroniquement à l’ONSS l'engagement et la sortie de service d'un travailleur) plus un PV temps partiel ont été rédigés. Un avertissement et un PV AFSCA ont également été dressés. Deux commerces ont même dû être placés sous scellés.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un tout autre type de contrôle a été mené à la rue du Village à Quaregnon. "Une patrouille avait repéré un véhicule à l’arrêt à côté duquel se trouvaient cinq personnes", annonce la zone de Police Boraine. "L’une d’elles tenait dans ses mains un ballon de baudruche et à ses côtés se trouvait une grande bonbonne de protoxyde d’azote. L’homme a reconnu en avoir inhalé. Le protoxyde a été saisi par nos services et l’individu a été verbalisé."