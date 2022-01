De la patience et de la ténacité auront été nécessaires mais Jacqueline Galant (MR), députée-bourgmestre, a obtenu confirmation auprès de la ministre en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue (MR), que deux radars-tronçons supplémentaires seraient prochainement installés dans la région en vue d’améliorer la sécurité routière et la quiétude des riverains. À plusieurs reprises, la députée jurbisienne était intervenue au parlement sur cette problématique.

Le premier radar sera installé à la Chaussée Brunehaut, à Masnuy-Saint-Jean. "C’est prévu depuis un moment, c’est surtout l’installation qui prend du temps", précise Jacqueline Galant. "Je ne peux que m’en réjouir car je me suis battue pour cela, pour garantir la quiétude des riverains." Le second sera placé du côté de Saint-Ghislain, à la rue Henri Hautecoeur à Sirault plus précisément. Là aussi, la confirmation est bien accueillie par l’autorité locale.

"Notre zone de police est également intervenue auprès de la ministre dans ce dossier", souligne Daniel Olivier (PS), bourgmestre. "Lorsque les camions circulent sur cette voirie au petit matin, vers cinq ou six heures, leur vitesse est généralement excessive. Ce qui entraine un sentiment d’insécurité mais également d’importantes nuisances sonores. Les riverains se plaignent du bruit de roulement des véhicules sur le revêtement de béton. Diminuer la vitesse permettra d’atténuer ce bruit."

Les deux axes sont particulièrement fréquentés. Le choix parait donc plus que judicieux. "On pourrait aussi espérer le placement d’un radar tronçon au niveau de la route de Tournai, tout aussi fréquentée. Mais je présume que les budgets ne sont pas illimités. La priorité restait bien, selon moi, la rue Hautecoeur." Les radars tronçons ne sont évidemment pas la solution miracle aux problèmes d’insécurité, mais ils devraient malgré tout inciter les conducteurs à lever le pied.

Pour Jacqueline Galant, il est primordial de continuer à investir dans la sécurité routière, et donc dans des dispositifs du genre alors qu’en 2020, les routes de Mons-Borinage ont fait 634 victimes, blessées ou mortes. Une position partagée par la ministre, qui a rappelé que "la Direction des routes de Mons organise régulièrement des Commission Provinciale de Sécurité Routière (CPSR) à la suite à d'interpellations de riverains, de zones de police ou de communes" et que pour le district de Saint-Ghislain, ce sont 40 sujets qui ont été traités ces cinq dernières années.

Le placement de radars permanents, destinés à induire un changement de comportement durable chez le conducteur, est l’une des pistes évoquées au sein de ces CPSR.