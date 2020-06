Alexandre Lembourg possède quatre agences dans la région.

Voilà l'été. Voilà bientôt le mois de juillet et les grandes vacances que beaucoup de Belges ont décidé de passer dans le plat pays. Certains font ce choix par souci économique, d'autres par crainte de voyager tandis que certains autres n'ont tout simplement pas le choix, suite à des annulations forcées. Et forcément, cette situation ne fait pas les affaires des agences de voyage. Exemple avec les Voyages Almatours qui possède des agences à Nimy, Hornu, Quiévrain et La Louvière.

"Même si les frontières de plusieurs pays sont rouvertes, nous n'avons quasiment rien vendu ces dernières semaines", regrette le patron Alexandre Lembourg. "Les rares nouvelles réservations concernent la France, l'Espagne et l'Italie. Nous restons tout de même positifs et attendons avec impatience la semaine prochaine et les suivantes. Les Belges pourraient avoir à nouveau l'envie de partir en Europe, dans un premier temps."