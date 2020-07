La clientèle a répondu présente lors de la réouverture du parc de loisirs.

"Des vacances à deux pas de chez vous." Le slogan du parc de loisirs Dock 79 n’aura jamais autant séduit. Il faut écrire que bon nombre de ménages ont dû faire une croix sur un départ à l’étranger, crise de covid-19 oblige. Qu’à cela ne tienne, du côté de Saint-Ghislain, ils peuvent profiter d’activités aussi sportives que familiales grâce au téléski nautique, à l’accrobranche, à l’aquapark et, depuis peu, au trampoline park.

Heureusement pour les équipes du Dock 79, les affaires reprennent plutôt bien. "Nous avons recommencé sur les chapeaux de roues, on a connu un certain boum", confirme Antoine Marquais, gérant. "Aujourd’hui, les choses se recalment même si l’on accueille toujours plus de monde, en comparaison avec l’an dernier par exemple. Est-ce lié au fait que nous proposons surtout des activités en extérieur et au fait certaines familles restent en Belgique cet été ? Certainement."