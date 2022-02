Le budget communal de 2022 à Hensies a été voté en fin d’année dernière présentant un boni de 48 315 euros permettant à la commune de prévoir de nombreux projets pour cette nouvelle année budgétaire. Selon l’opposition pourtant, le budget présenté n’est pas correct et serait même fragile. Fragilité qui risque de compromettre les plans ambitieux d’investissements de la commune qui prévoyaient notamment la création d’une cuisine de collectivité, un grand complexe sportif à Thulin ou encore l’extension de la maison communale.

Tout ne devrait donc pas se passer comme prévu à en croire André Roucou et Caroline Horgnies, membres de l’opposition (Osons Changer) à Hensies. "J’observe que diverses informations chiffrées à divers articles budgétaires ont été adressées à la tutelle sans être prises en compte dans le budget de 2022. Ce manquement a conduit à nous présenter un budget qui ne correspond pas à la réalité passant d’un boni de 48 315 euros à 18 794 euros", indique André Roucou. "La tutelle note que la situation financière de la commune est fragile et se dégrade à nouveau soulignant que les projections pluriannuelles sont incomplètes et sous-évaluées."

Pire encore, le budget au service extraordinaire passerait en négatif suite à l’arrêté de réformation pour atteindre un montant négatif de 22 500 euros. "Il est grand temps que la majorité actuelle gère les deniers publics en bon père de famille et ne gaspille plus l’argent des citoyens", s’exclame Caroline Horgnies. "Le budget présenté est fallacieux et trompeur. La tutelle elle-même invite à engager avec prudence les plans d’investissements financés par emprunt, la charge de remboursement risquant d’être insupportable dans l’état actuel."

Au lendemain du vote du budget communal, Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies, affirmait que "André Roucou manque d’ambition. Les Hensitois ont également le droit d’avoir des infrastructures dignes de ce nom au même titre que les habitants de communes plus grandes. Lorsque des projets sont mis en place, on se doit de ne pas passer à côté et de proposer la meilleure qualité d’infrastructure possible. André Roucou se contentait d’acheter un hangar pour y placer un terrain de tennis. Cela ne correspond pas aux attentes des Hensitois".

Après de multiples tentatives, il n’a pas été possible de joindre l’échevine des Finances, Norma Di Leone, pour en savoir plus sur ces problèmes de chiffres. S’ils sont avérés, certains projets devront sans doute être revus à la baisse voire abandonnés.