Nouveau coup dur pour le comité La nature sans friture, opposé aux projets du groupe Clarebout qui, pour rappelle, souhaite construire une usine de produits surgelés à Frameries. La pétition destinée à convaincre le gouvernement wallon d’accepter le changement d’affection du périmètre Donaire, à Frameries, afin que ni Clarebout, ni d’autres industries lourdes ne puissent s’y implanter, est invalide.

Le combat était pourtant bien parti. En effet, en à peine trois jours, ce sont près de 1200 signatures qui avaient été recueillies. "Notre but était d’obtenir une audition au sein de la commission économie, agriculture et aménagement du territoire au parlement et donc de la clôturer une fois les 1000 signatures obtenues", explique pour le comité Florence Defourny.