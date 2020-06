Malgré l'absence de permis, l'administration a pris sa décision.

L’incompréhension est grande, ce vendredi. Le comité de riverains opposé au projet Clarebout a en effet appris que l’administration wallonne ne suivait pas la position de la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo). En d’autres termes, puisque l’exploitation du frigo sur le site de Frameries ne représente pas de menaces environnementales, aucune réaction ne suivra. Le groupe Clarebout exploite pourtant l’outil sans permis depuis le mois d’août 2019.

"C’est une nouvelle décision absurde et incohérente, c’est un signal très fort qui nous est envoyé aujourd’hui…", peste Florence Defourny au nom du comité La Nature sans Friture. "C’est à se demander à quoi servent les autorités et les procédures en place si, malgré un retrait de permis, l’industriel peut continuer à exploiter son site sans aucune sanction ni répercussion. Nous sommes abasourdis par cette décision."

Mobilisés depuis janvier 2019, lorsque le groupe flamand avait annoncé ses intentions, les riverains ne savent aujourd’hui plus sur quel pied danser. "On aurait presque envie de faire campagne et d’inciter les gens à construire sans permis. Puisqu’il n’y a pas de conséquences pour l’environnement, ils ne risqueront rien ! L’infraction de Clarebout a pourtant été officiellement constatée." En effet, la ministre elle-même avait confirmé l’absence de permis tant sur le volet urbanisme qu’environnemental.

Cette dernière n’aurait d’ailleurs pas changé son fusil d’épaule dans ce dossier aussi polémique que sensible. "J’ai discuté avec son chef de cabinet, qui m’a bien précisé qu’elle n’était pas d’accord avec la position de son administration. Aujourd’hui, nous lui demandons de faire quelque chose, de ne pas laisser les choses en l’état." La discussion ayant eu lieu oralement, le comité attend une réaction officielle et écrite de l’élue écologiste.

Nous l’avons sollicité ce vendredi. Une réaction est attendue dans les prochaines heures.