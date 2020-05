Le droit de préférence n'est donc pas rendu au groupe Clarebout. C'est une victoire pour le comité de riverains opposé au projet.

Les discussions autour de ce point étaient particulièrement attendues et redoutées par les riverains du groupe la Nature sans friture. Le soulagement est donc grand ce mercredi : le conseil d’administration de l’intercommunale IDEA a décidé de ne pas trancher et de ne pas changer sa position concernant le droit de préférence qui avait été accordé et puis retiré au groupe Clarebout en vue de construire une usine de produits surgelés à Frameries.

Pour les riverains, il s’agit d’une véritable victoire mais la guerre engagée dans le cadre de ce dossier polémique est loin d’être terminée. "C’est malgré tout la preuve que la mobilisation paie. En février dernier, la directrice générale de l’IDEA avait annoncé la possibilité de rendre ce droit de préférence à Clarebout alors qu’il était caduc car il n’avait pas été renouvelé", explique Florence Defourny au nom du comité de riverains.

"Le fait que ce ne soit pas le cas est un réel soulagement car cela signifie que le conseil d’administration juge toujours le terrain inadapté à une telle activité. Nous craignions un véritable retour en arrière et nous avions donc remis la pression sur chaque administrateur. Cette victoire est importante pour les prochaines étapes qui seront entreprises, tant au niveau de la Région wallonne qu’auprès du ministre Willy Borsus."

Ces dernières semaines, malgré le confinement, la mobilisation n’avait pas faibli. Elle avait simplement été virtuelle. "Il est important que le groupe puisse célébrer chaque petite victoire. Le combat n’est pas terminé mais constater que l’issue est parfois positive pour nous rebooste le moral des troupes. Nous remercions vivement tous ceux qui ont répondu à l’appel, même en cette période délicate."

Le dossier est loin d’être clos. De nombreuses démarches sont toujours entreprises, notamment par le groupe Clarebout qui, depuis le départ et malgré l’opposition qui s’organise autour de son projet, maintient sa volonté de s’implanter dans la petite commune boraine.