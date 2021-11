Le 3 décembre prochain, le ministre de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), viendra à Frameries afin de visiter le site convoité par l’entreprise Clarebout, qui projette la construction d’une usine de produits surgelés. Plusieurs démarches, entreprises par la commune de Frameries et soutenues par un comité de riverains, la Nature sans Friture, sont toujours pendantes. En amont de cette visite ministérielle, le député framerisois Manu Disabato a souhaité refaire le point sur le dossier.

Et plus précisément sur les résultats d’une étude acoustique. "Dans le cadre de la procédure SOL (schéma d’orientation locale, sollicitée par la commune NdlR), on a demandé à pouvoir obtenir une étude de bruit et il en ressort, sur base de trois points de mesure, qu’il y en a deux proches du site qui sont habités. Le troisième est plus éloigné et est non habité", souligne Manu Disabato. "La présence d’activités engendrera un impact marqué sur l’augmentation de l’ambiance sonore en journée."