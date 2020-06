La ministre attend quant à elle une réponse de l'administration.

Dans le dossier Clarebout, les démarches administratives se multiplient sans pour autant qu’elles ne donnent satisfaction aux riverains farouchement opposés aux projets du groupe, qui, pour rappel, souhaitent s’implanter durablement à Frameries en construisant une usine dédiée à la production de frites surgelées.

En mars dernier, la ministre wallonne de l’environnement Céline Tellier (Ecolo) était saisie du dossier et réagissait à la situation infractionnelle de la société Clarebout, qui exploite un frigo nouvellement construit sans permis valable, celui-ci lui ayant été retiré par décision sur recours du précédent ministre, Carlo Di Antonio (cdH). La ministre avait alors estimé que des mesures devaient être prises pour que la situation infractionnelle cesse.

À ce jour pourtant, le comité de riverains attend toujours de voir les choses bouger. "Nous sommes en juin et nous n’avons toujours aucune nouvelle", regrette au nom du comité Florence Defourny. "Il y a une semaine, nous avons renvoyé un e-mail à la ministre mais n’avons pas obtenu de retour. Nous sommes conscients qu’il y a eu la période de confinement mais une communication et une transparence sur les démarches nous semble être une marque de respect et de suivi sérieux du dossier."

Contactée par nos soins ce lundi, la porte-parole de la ministre assure que les démarches se poursuivent. "Nous ne savons pas si c’est lié à la crise covid-19 ou à d’autres facteurs mais nous n’avons pas eu de réponse de l’administration. Une relance est prévue dans les tous prochains jours afin qu’il soit mis à la situation infractionnelle et qu’un rapport des actions menées et des résultats obtenus soit remis par le SPW ARNE à la ministre."

Et d’insister : "La ministre ne perd pas de vue ce dossier sensible. Nous ne pouvons que déplorer la lenteur des démarches, nous sommes bien conscients que les choses trainent. De notre côté, nous continuons à suivre le dossier de près." Sollicitée à plusieurs reprises tant par les riverains que par des élus en commission, la ministre avait insisté sur le fait qu’il était important "pour la crédibilité de l’autorité publique que des activités non autorisées ne soient pas poursuivies", même si elles ne représentent pas un risque important pour les riverains et l’environnement.

Des arguments qui avaient été repris dans le rapport du département de la police et des contrôles (DPC). Ledit rapport avait été transmis tardivement à la commune de Frameries, qui avait finalement estimé qu’elle n’était pas en mesure de réagir face à Clarebout.