Une action virtuelle est organisée en ce moment.

Le confinement n’a définitivement pas eu raison de leur détermination. À l’approche du conseil d’administration de l’intercommunale IDEA, planifié ce 13 mai prochain, les Amis du Crachet ont décidé de se rappeler au bon souvenir des administrateurs et de remettre un coup de pression alors que ceux-ci devront se positionner sur le droit de préférence accordé au groupe Clarebout.

Le point, pour le moins sensible, aurait déjà dû être abordé mais le coronavirus s’étant invité au programme, il avait été reporté. "Nous ne pourrons pas être physiquement présents mercredi, nous avons donc décidé de mener une action virtuelle", explique Florence Defourny au nom du collectif. "Les riverains sont invités à se photographier avec une pancarte afin de bien rappeler aux administrateurs que nous sommes là et qu’ils ont des responsabilités envers nous."

Le résultat de cette mobilisation citoyenne sera transmis à la direction et aux membres du CA le 12 mai. "Les administrateurs sont des élus et nous voulons leur rappeler qu’ils ont le devoir de tenir compte de l’avis de la population. Si cela n’était pas le cas, nous ne l’oublierons pas. Nous maintenons la pression et nous espérons qu’ils respecteront les engagements qu’ils ont pris envers nous précédemment."

En effet, il y a un an, le CA décidait à la majorité de signifier au groupe Clarebout que le droit de préférence qu’il lui avait été accordé pour le site de Frameries était caduc car non-renouvelé. Les administrateurs actaient également que le terrain n’était pas adapté à une telle activité. "Aujourd’hui, nous avons le sentiment que l’IDEA souhaite rendre ce droit de préférence au groupe par peur de conséquences financières."

Et la Framerisoise de poursuivre : "De notre côté, nous rappelons que le groupe pourra toujours introduire une demande de permis, même s’il ne bénéfice pas d’un droit de préférence. Nos maisons en revanche sont déjà dévaluées de 20% et le seront de 40% si la construction venait à voir le jour ! Nous n’en resterons pas là, nous sommes prêts à aller en justice. Et s i 60 riverains s'associent pour cette procédure, le préjudice réclamé pour les pertes financières des habitations pourrait s'élever à plus ou moins 5 000 000 euros."

Les discussions qui auront lieu lors du prochain conseil d’administration sont donc cruciales. Ni le groupe Clarebout, ni les riverains n’entendent se laisser faire.