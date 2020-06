La minsitre Tellier demande à étudier l'opportunité de modifier la législation.

Dans le dossier Clarebout, rien n’est simple. Et c’est peu dire : depuis la construction d’un frigo sur le site de Frameries, les démarches s’enchainent et les différentes autorités se rejettent la balle. Conséquence, le groupe flamand ne dispose plus de permis d’exploitation mais exploite malgré tout son outil sans qu’aucune sanction ne soit prise à son encontre. La faute à un certain vide juridique…

Ce vendredi, le comité de riverains La Nature Sans Friture prenait connaissance de la position de l’administration wallonne : puisque l’exploitation du frigo ne présente de risque ni pour l’environnement, ni pour la santé, elle n’interviendra pas. Incompréhensible pour les citoyens qui estiment qu’il est du devoir des autorités de réagir face à une infraction… Et tout aussi incompréhensible pour la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo).

Cette dernière a en effet annoncé qu’elle ne partageait pas l’analyse de l’administration. "La commune n’est pas intervenue après reçu le rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance. La balle est donc revenue dans le camp du fonctionnaire", explique-t-on du côté du cabinet. Seulement voilà, le département de la police et des contrôles (DPC) dispose d’un pouvoir d’intervention non lié et indépendant. En d’autres termes, la ministre ne peut rien imposer.

Le DPC n’ayant pas reconnu la pertinence d’intervention malgré la proposition de la ministre et le parquet ne s’étant pas saisi de l’affaire malgré l’absence de permis, l’affaire est revenue entre les mains du fonctionnaire-sanctionnateur… Qui a réclamé la remise en état du site. Ce qui, pour Clarebout, signifie l’obligation d’obtenir un permis d’exploitation de son outil.

"La ministre ne partage pas l’analyse de l’administration sur la nécessité de constater un risque pour la santé ou l’environnement avant d’agir. Elle demande à l’administration d’analyser l’opportunité de modifier la législation car cette impossibilité d’agir jette le discrédit sur l’action publique." Une histoire bien belge donc, aux conséquences cependant importantes puisque la guerre qui oppose Clarebout aux Riverains dure depuis maintenant plus d’un an et n’est pas prête de se terminer.