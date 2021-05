C’est ce qui s’appelle refiler la patate chaude ! Depuis le 29 avril dernier, le comité de riverains la Nature sans Friture, opposé aux projets du groupe Clarebout à Frameries, mène une action secrète dont les premières « victimes » sont les élus politiques dont le soutien être important. Ainsi, pendant près d’un mois, le comité a envoyé une pomme de terre accompagnée d’un message personnalité à Willy Borsus (MR vice-président de la Wallonie et ministre de l’aménagement du territoire), Elio Di Rupo (PS, ministre-président wallon) et Georges-Louis Bouchez (président du MR).

L’action entre désormais dans sa dernière semaine. "Cette idée lumineuse nous vient de Daniel, un citoyen actif dans le combat. Ca nous a amusé et nous avons tout prévu", explique-t-on du côté du comité. "Pour l’organisation, nous avons dressé un tableau afin d’attribuer une date et un ministre à chaque volontaire. Chaque jour, un citoyen était en possession d’un kit (enveloppe, timbre, pomme de terre) et était chargé de personnaliser son envoi, de la signer et de le poster."

Évidemment, les résultats de ces moments créatifs ont été immortalisés. "Nous arrivons à la dernière semaine des envois et personne n'a réagi... Ni Elio, ni GLB, ni Willy Borsus. Ont-ils reçu les PDT et surtout ont-ils compris le message? Le but, c’est de continuer à mettre la pression pour obtenir la modification du plan de secteur du périmètre Donaire à Frameries. Continuer à leur dire que nous en avons gros sur la patate. Il est temps de prendre des décisions. Ils ont la patate en main... Enfin, ils en ont même plusieurs maintenant !"

Impossible de dire si l’opération a amusé ou énervé les principaux intéressés. Mais ce mardi matin en commission en tout cas, Willy Borsus a confirmé que le dossier suivait son cours et que quelques pièces manquaient encore au dossier. Une fois ce dernier complété, il se rendrait à Frameries afin de constater de visu les potentielles répercussions qu’aurait le projet Clarbout ou n’importe quel projet industriel lourd sur le périmètre du site Donaire, situé à deux pas des habitations.