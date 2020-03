C'est ce qu'a annoncé la ministre Tellier ce mardi matin.

Une fois de plus, le dossier Clarebout s’est invité à la table du parlement de Wallonie. La ministre de l’environnement Céline Tellier (Ecolo) a été interpellée par le député framerisois Manu Disabato (Ecolo) afin de refaire le point sur l’évolution de la situation. On apprend ainsi que la balle revient dans le camp du directeur général du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (ARNE).

"Il s’agit d’une prérogative qui ne m’incombe pas mais qui appartient aux agents chargés de la surveillance", a-t-elle expliqué en réponse à l’exploitation du frigo par le groupe Clarebout. "J’ai demandé au directeur général du SPW-ARNE de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que la situation d’infraction se clôture et de me faire rapport sur la ou les actions menées et leurs résultats. Il me semble primordial, afin d’éviter tout discrédit de l’action publique, de mettre un terme au sentiment d’impunité perçu par les riverains."

Un sentiment effectivement bien réel tant dans ce dossier, il semble difficile d’obtenir des actions concrètes. Et pour cause : entre la commune, les ministres de l’environnement (Céline Tellier) et de l’urbanisme (Willy Borsus) et leurs administrations, la communication semble difficile. À plusieurs reprises, l’impression qu’un jeu de ping-pong s’établissait entre les différents intervenants a été épinglée par le comité de riverains opposé aux projets du groupe Clarebout.

Il faut tout de même avouer que dans ce dossier, les procédures et démarches judiciaires se sont multipliées. On rappellera qu’en mai 2019, le précédent ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Carlo Di Antonio (cdH) refusait au groupe un permis unique visant à adjoindre à un établissement existant un congélateur capable de contenir 30 000 palettes de produits finis congelés à Frameries. Par un arrêt en octobre dernier, le Conseil d’État rejetait le recours en suspension contre ledit arrêté. La procédure en annulation de ce dossier se poursuit toujours devant le Conseil d’État.

Fort de la décision prise en première instance, Clarebout commençait les travaux de construction de son frigo. Le fonctionnaire-délégué dressait alors un procès-verbal et faisait interrompre les travaux à la suite de la décision de refus de permis sur recours. Une décision qui était attaquée par le groupe devant le tribunal de première instance du Hainaut, qui lui donnait raison. Entre temps, le fonctionnaire-délégué faisait appel mais les travaux se poursuivaient et étaient terminés.

En février dernier, un rapport concernant le volet environnement était, après trois longs mois de patience, transmis à la commune de Frameries. Le bourgmestre, Jean-Marc Dupont (PS) avait cependant estimé ne pas être en position d'agir sans risquer d'exposer la commune à d'importantes sanctions financières. Bref, c’est désormais au directeur du SPW qu’il revient d’agir "et de prendre ses responsabilités." Etant donné le caractère sensible du dossier, le plus tôt sera le mieux.