Ce n’est désormais plus qu’une question de temps pour que la commune de Frameries et le comité la Nature sans Friture soient fixés dans le cadre des démarches visant à s’opposer à l’installation du groupe Clarebout sur le périmètre du site Donaire, ou plus globalement d’industries lourdes et polluantes. Le ministre en charge de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), devrait en effet prendre position dans les prochaines semaines.

"Le dossier de demande de révision du plan de secteur, introduit par la commune de Frameries, a fait l’objet de toutes les consultations prévues par le CODT", souligne ce dernier. "Outre les avis purement techniques rendus par les gestionnaires de réseau, les avis émis par les pôles aménagement du territoire et environnement, par le fonctionnaire délégué et par la direction de l’équipement des parcs d’activités économiques du SPW m’ont été transmis."

Tous sont défavorables à un changement d’affectation, qui permettrait au périmètre Donaire d’être reprise en zone d’activité économique mixte et non plus industrielle. "Il ressort de ces avis que le dossier qui accompagne la demande n’est pas assez étayé et n’apporte pas la démonstration d’un besoin en superficie supplémentaire permettant l’implantation et le développement de PME locales. Ces avis attirent aussi mon attention sur la nécessité de maintenir, en Wallonie, des capacités d’accueil suffisantes pour répondre aux besoins d’entreprises industrielles."

Pour la commune comme pour les riverains, ça semble de prime abord mal embarqué. Mais le ministre insiste : "Il ne s’agit que d’avis, pas de ma décision." Une décision que Willy Borsus n’entend pas précipiter, compte tenu du caractère sensible du dossier. "Une seconde procédure, la procédure SOL (pour Schéma d’Orientation Locale, NdlR) est sur le point d’aboutir et de m’être transmise. J’ai fait le choix d’attendre d’être en possession du dossier et de ses analyses pour prendre attitude. Ce qui ne saurait tarder."

Pour le ministre, les deux démarches sont conjointes et méritent d’être analysées dans leur ensemble avant qu’une décision ne soit prise. Un choix qu’a tenu à saluer le député Ecolo Manu Disabato, qui estime que "cela pourrait vouloir dire que le ministre validera l’une des deux procédures, ce qui permettrait d’atteindre l’objectif qui est d’éviter l’implantation de l’usine." La dernière version du dossier SOL a été validée lors du dernier conseil communal de Frameries.

Après quatre passages devant l’assemblée, la version finale doit être transmise au ministre. "Le travail a été long et lourd pour les services mais tous les points d’attention ont été examinés et les avis recueillis sont tous positifs", précisait Florence Van Hout (MR), première échevine. L’ensemble des élus espèrent évidemment être entendus par le ministre afin que la zone convoitée par Clarebout ne soit plus dédiée qu’aux petites entreprises.