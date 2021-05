D’ici quelques jours, le parlement wallon – via le ministre de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR) – se prononcera sur la demande de modification du plan de secteur du périmètre Donaire, à Frameries. Un changement qui doit permettre d’éviter l’implantation d’industries lourdes, et donc du groupe Clarebout, mais qui suscite des débats houleux, notamment parmi les administrateurs de l’intercommunale IDEA.

Ce mercredi, ceux-ci étaient invités à approuver le PV de la réunion précédente, au cours de laquelle un vote était intervenu par rapport à cette demande de changement d’affectation. Ce vote s’était soldé par 13 abstentions et 6 votes "pour." Selon nos informations, les discussions ont une nouvelle fois été animées. Et pour cause : aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ne savent plus si le résultat de ce vote peut être validé ou non.