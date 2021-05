Les dés sont désormais jetés. Ce mardi, Florence Defourny s’adressait au parlement wallon afin de sensibiliser les députés à la demande de modification du plan de secteur du périmètre Donaire, à Frameries, afin que les industries lourdes – et notamment Clarebout – ne puissent pas s’y implanter. Cette modification du plan de secteur a été introduite par la commune de Frameries et est soutenue par les communes voisines de Mons et de Quévy, qui viendraient à subir des nuisances si l’usine de produits surgelés venait à être construite par le groupe Clarebout.

Willy Borsus, ministre en charge de l’aménagement du territoire, a désormais les cartes en main. C’est en effet ce dernier qui devra accepter ou non ce changement d’affectation. "Il confirmé que ce n’était pas l’ensemble du gouvernement qui devait être convaincu par notre demande mais bien lui seul, à qui le gouvernement donne délégation de compétence. Et il était là ce mardi pour entendre nos arguments, c’est donc le principal", explique la Framerisoise.