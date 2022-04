Une fois n’est pas coutume, le ministre de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), a été questionné en commission par le député wallon Manu Disabato (Ecolo) sur le dossier Clarebout. Les autorités communales et les riverains sont en effet toujours dans l’attente d’une décision de sa part dans le cadre de deux procédures : une demande de changement d’affectation au plan de secteur, permettant de passer d’une affectation industrielle à une zone d’activité économique mixte, et la procédure SOL (schéma d’orientation locale), destinée à empêcher l’implantation d’industrie lourde.

Le dossier est on ne peut plus sensible et régulièrement, le comité de riverains la Nature sans Friture a rappelé aux élus à quel point le site convoité par l’entreprise Clarebout était inadapté à une activité industrielle. Le ministre Borsus, pour mieux se rendre compte de la situation, s’était rendu sur les lieux en février dernier. Il avait annoncé son intention de ne pas faire trainer les choses plus que nécessaire mais avait également précisé qu’il ne trancherait qu’une fois tous les éléments en sa possession.