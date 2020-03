Le ministre justifie la décision de la Région wallonne.

Elle était attendue ce mardi, elle est finalement arrivée par voie de communiqué ce jeudi. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Willy Borsus (MR) a réagi à la décision prise par la Région wallonne de renoncer à l’appel introduit par ses soins à l’encontre d’un jugement intervenu le 26 juin 2019 et relatif au dossier Clarebout.

Ce jour-là, le tribunal de première instance avait ordonné à la Région de lever son ordre d’interruption des travaux réalisés à Frameries, de sorte que l’entreprise avait pu reprendre et achever ses travaux de construction d’un frigo en juillet dernier. Des installations qui, aujourd’hui, sont bien exploitées par le groupe Clarebout.

"La Région wallonne n’a pas fait marche arrière mais s’est désistée d’une procédure ayant perdu son objet au regard de l’évolution de la situation sur place", explique le ministre. "Par ailleurs, même s’il est inutile de le préciser, cette décision ne présage en rien de l’attitude ou de la décision judiciaire à venir concernant ce dossier." Willy Borsus ajoute encore que cette décision "est prise par le fonctionnaire délégué Direction Hainaut suivant les conseils et l’analyse d’un bureau d’avocat."

Dans ce dossier sensible, le fonctionnaire délégué a jugé que "les infractions urbanistiques étaient régularisables et qu’en l’espèce, il pouvait être fait application des dispositions du CoDT (le code du développement territorial) permettant de fixer une amende transactionnelle. Cette procédure est comparable à celle d’autres dossiers de même nature"

Toujours sur base des informations communiquées ce jeudi par Willy Borsus, on apprend que le fonctionnaire-délégué avait fait une proposition en ce sens au collège communal en novembre dernier. Ce dernier n’avait pas marqué son accord "mais sans motivation particulière et ce, malgré la nouvelle demande du fonctionnaire délégué le 24 février dernier."

Si plusieurs procédures sont toujours en cours et que ce désistement de la Région wallonne est perçu par le comité de riverains opposés aux projets de Clarebout comme un très mauvais signal, rien n’est encore joué. On ne peut cependant que déplorer un manque évident de communication des instances impliquées alors que dans la région, le dossier est sensible et concerne trois communes, à savoir Frameries, Mons et Quévy.