Les dés seraient-ils déjà jetés ? C’est ce que craignent les riverains qui s’opposent depuis près de deux ans aux projets du groupe Clarebout à Frameries. Ceux-ci viennent en effet de prendre connaissance d’un arrêté ministériel, signé de la main de Willy Borsus (MR) en date du 16 décembre dernier, autorisant pour cause d’utilité publique l’expropriation de biens immeubles situés sur les territoires de Mons et de Saint-Ghislain en vue de l’extension du parc industriel de Ghlin-Baudour Sud.

Cet arrêté mentionne en fait que le site Frameries Crachet est concerné par "une procédure de demande de permis unique de classe 1" et que "quatre projets sont à un stade avancé de concrétisation", dont deux projets agroalimentaires à Feluy et Frameries. Bref, pour le comité la Nature sans Friture, il apparait que les démarches entreprises jusqu’ici n’ont pas été prises en compte dans ledit document.

Le ministre est pourtant au fait du dossier. Il a régulièrement questionné sur le sujet au parlement et a rencontré les riverains afin d’entendre leurs inquiétudes. "Ce document laisse penser que tout est en phase de concrétisation, que des décisions ont déjà été prises !" peste Florence Defourny au nom du comité de riverains. "Le ministre a toujours souhaité se montrer très prudent dans ce dossier afin qu’il ne lui jamais reproché d’avoir pris position. À la lecture de l’arrêté, le contraire semble assez clair."

Renseignements pris, il s’avère qu’aucune demande de permis n’a été déposée auprès de la commune de Frameries. "Pourquoi dès mors est-ce indiqué dans la note ? S’il s’agit d’une erreur – et nous pouvons alors parler d’incompétence manifeste – c’est inquiétant à plus d’un titre. Cela peut signifier que la personne qui l’a rédigée n’a rien suivi du dossier en deux ans et qu’en plus, le ministre signe des documents qu’il ne lit pas. Ou que personne ne pensait que nous lirions ce document et qu’ils n’ont donc pas eu de peine à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué."

Dans tous les cas, les riverains sont aujourd’hui nombreux à réclamer des explications. "Tout le monde s’inquiète, nous avons besoin d’être rassurés. C’est un dossier brûlant au cours duquel trop d’erreurs ont déjà été commises. Nous estimons mérités le respect. Notre combat ne peut pas être nié de la sorte. La région wallonne dispose-t-elle d’informations que nous n’avons pas ?"

Le ministre Borsus a été interpellé par les riverains ce lundi soir (tout comme le président du MR, le Montois Georges-Louis Bouchez) et le sera encore au parlement la semaine prochaine, à la faveur d’une interpellation du député framerisois Manu Disabato (Ecolo). À l'heure d'écrire ces lignes, il ne nous avait pas encore été possible de joindre le cabinet du ministre afin d'obtenir une réaction.