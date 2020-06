Une cinquantaine de structures pourront y prétendre.

Si le virus n’a pas disparu, la situation sanitaire revient peu à peu à la normale. Depuis quelques semaines, les autorités communales y voient donc plus clair et ont pu plancher sur différentes mesures de soutien aux secteurs les plus touchés : l’horeca bien sûr, le commerce mais aussi les clubs et associations sportives et culturelles, souvent oubliées.

À Dour, une enveloppe de 100 000 euros sera dédiée à ces clubs et associations sports, jeunesse et culture. "Ce sont des structures qui, pour beaucoup, n’ont jusqu’ici bénéficié d’aucune aide, plus encore si elles fonctionnent grâce aux volontaires et bénévoles", déplore Carlo Di Antonio, bourgmestre. "Même fermées, elles ont pourtant dû assumer des charges et des frais."

Autant écrire que sans aide financière, certaines seraient certainement contraintes de fermer leurs portes dans les prochains mois. "Des aides viendront peut-être de l’État, des Régions… mais nous ne voulions pas attendre de voir", poursuit le bourgmestre. Les 100 000 euros ont donc été dégagés sans impact sur le budget communal grâce aux économies réalisées sur d’autres postes.

"La liste est provisoire car nous voulons être certains de n’avoir oublié personnes mais nous tournons autour d’une cinquantaine de noms. Les montants varient entre 500 et 5000 euros pour les plus grosses infrastructures." La liste des bénéficiaires devra être arrêtée et validée lors du prochain conseil communal de juin, pour être versés en septembre au plus tard.

Notons encore que le collège communal dourois planche sur d’autres aides à destination des commerçants mais également des citoyens. Le bourgmestre évoque une enveloppe totale de quelque 500 000 euros. Les modalités doivent encore être tranchées mais il s’agirait d’offrir aux citoyens l’occasion de soutenir financièrement le commerce local en se tournant vers lui.