Les températures printanières se sont installées dans l’ensemble du pays ces derniers jours laissant envisager un week-end de Pâques ensoleillé. Le temps idéal pour se promener et se vider l’esprit en cette période de crise sanitaire. Les habitants de l’entité de Dour auront même la chance de faire des pauses lecture au cours de leur balade. Les bénévoles de l’ASBL "Semeurs de livres – Borinage et Hauts-Pays" vont en effet "semer" des livres, ce samedi matin dans l'entité douroise, qui seront à disposition des promeneurs le temps d'une journée.

Pas moins de 150 livres seront "semés" dans les villages de Blaugies, Petit-Dour, Wihéries, Elouges et Dour. Ils seront trouvables assez facilement et permettront aux promeneurs de s’arrêter quelques minutes, le temps d’une lecture. L’évènement avait déjà pris place dans l’entité douroise en novembre dernier et revient à l’occasion de ce samedi de Pâques.

"Au cours de l’année dernière, pas moins de 470 livres avaient été semés dans l’entité douroise et ses alentours", informe l’ASBL des semeurs de livres. "Le but de ces évènements est avant tout d’inciter à la lecture et faire découvrir les romanciers et poètes de la région." Les œuvres de l’écrivain belge Francis Dannemark seront également de la partie. Ce dernier est d’ailleurs le parrain 2021 des "Semeurs de livres – Borinage et Hauts-Pays". L’évènement permettra également aux participants de se détacher quelque peu de l’actualité assez morose de ces derniers mois.

Si le soleil fait faux bond à l’évènement, ce dernier sera reporté à une date ultérieure afin de ne pas abîmer les livres. Davantage d’informations devraient être communiquées dans les prochains jours sur la page Facebook des "Semeurs de livres - Borinage et Hauts-Pays". A noter que la participation à l’évènement ne demande pas d’inscription préalable. La bulle de quatre personnes en vigueur dans les espaces extérieurs devra tout de même être respectée.