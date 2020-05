Une deuxième distribution devrait être organisée en août pour répondre à la demande.

Elles ne pourront pas toutes être sorties de l’enfer mais ce samedi, ce sont 240 poules qui ont pu être sauvées d'un destin pour le moins funeste. L’asbl Dour It Yourself s’est en effet rendue dans une exploitation d’Eghezée pour récupérer une partie des animaux concernés et les ramener sur l’entité douroise, où ils ont pu être distribués aux familles adoptantes.

"L’asbl SEA (Suppression des expériences sur l’animal) est spécialisée dans ce genre de sauvetage. Nous avions envie de mettre notre pierre à l’édifice et de donner un coup de pouce à notre niveau", explique Stephen Vincke, animateur-directeur pour Dour It Yourself. "Il faut savoir que ces poules pondent toujours mais plus suffisamment pour l’industrie. Elles sont donc réformées comme ils disent, une façon plus jolie de dire qu’elles sont balancées au broyeur…"

© DR



Autant écrire que ces poules, si elles ont la chance d’être sauvées in extrémis de l’abattoir, sont en piteux état. Elles n’ont généralement jamais vu la lumière du jour et ont vécu entassées dans de minuscules cages, sont déplumées et n’ont que la peau sur les os, ont les pattes déformées ou encore les becs abimés. Mais elles n’en restent pas moins vivantes et capables de profiter de vastes enclos si l’occasion leur est donnée.

Au total, ce sont donc 240 poules qui ont pu quitter l’exploitation agricole. "Nous n’avons malheureusement pas pu en prendre autant que désiré, au risque de ne pas pouvoir garantir de bonnes conditions de transport. Notre but n’était pas de les entasser dans un véhicule, sous la chaleur, et de constater à l’arrivée qu’elles n’avaient pas survécu." Une centaine de demandes sont donc toujours en attente.

Une nouvelle distribution (les demandes sont d’ores et déjà clôturées) devrait être organisée en août prochain. "Ce n’est pas notre corps business, nous ne pouvons pas nous permettre d’organiser ce genre d’initiative toutes les semaines. Mais nous sommes ravis d’avoir pu mettre cela sur pied." In fine, l’asbl a payé trois euros par poule à l’éleveur et chaque animal a été revendu quatre euros pour couvrir les déplacements des bénévoles et l’organisation de la distribution.

"Le maigre bénéfice est totalement reversé à l’asbl SEA. Il s’agit d’une opération blanche pour nous." La distribution a été assurée samedi en fin de journée, dans le respect des règles de distanciation physique, évidemment.