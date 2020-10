Bien connu dans le milieu artistique local et organisateur du WolfRock Festival, Fabien Dieu a visiblement plus d’une corde à son arc. Le Dourois s’apprête en effet à publier son premier livre, "Fin de Soi." L’ouvrage rassemble 74 textes, dont 36 ont été illustrés par 31 artistes originaires de Mons, La Louvière, Tournai, Charleroi ou encore Bruxelles.

Rien pourtant ne prédestinait Fabien Dieu à se consacrer à l’écriture. "J’ai commencé à écrire en étant jeune parce que je cherchais un moyen d’expression, un moyen de comprendre et d’intégrer ce que je vivais et voyais autour de moi", explique-t-il. "Puis j’ai arrêté. Je n’y suis revenu que bien plus tard, à tel point qu’en février 2019, à la suite d’une formation professionnelle, j’ai créé une page Facebook et accumulé les nouveaux textes."

Rapidement, l’envie d’en faire quelque chose germe dans l’esprit du nouvel écrivain. "Je me suis lancé le défi d’en faire un livre. J’ai sélectionné 74 textes sur environ 140. J’ai parlé de mon projet à certains artistes avec qui je suis resté en contact grâce à mes activités culturelles et ils se sont montrés intéressés par l’idée d’illustrer certains textes. Il s’agit d’illustrateur, d’auteurs de BD, de photographes et d’une sculptrice dont l’œuvre a été photographiée."

L’ouvrage sera prochainement disponible dans certaines librairies et quelques grandes surfaces de la région. "Un vernissage sera organisé le 13 novembre prochain à l’hôtel de ville de Dour. Les textes illustrés seront exposés. Les thèmes abordés sont variés, ils parlent de suicide, de cancer, de handicap, de séparation et de retrouvailles, d’amitié ou encore de faits de société." Adolie, chanteuse originaire de la région du Centre, sera également présente afin de chanter trois textes spécialement mis en chanson.

"Fin de Soi" sera tiré à 250 exemplaires.