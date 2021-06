Alice on the Roof aime visiblement les défis. La jeune chanteuse, origine de Baudour, a en effet accepté de relever celui lancé par la Croix-Rouge de Belgique. Mardi prochain, elle sera donc à Dour, prête à se dénicher un nouveau look dans les étals de la vestiboutique, ouverte dans l’une des cellules de la Grand Rue.

"L’événement intervient dans le cadre de notre campagne de juin, durant laquelle nos vestiboutiques ouvrent leurs portes en semaine et tous les samedis du mois", explique-t-on du côté de la Croix-Rouge. "Notre vaste réseau de boutiques de seconde main est en effet ouvert à tous et toutes et on y trouve absolument de tout : des vêtements femme, homme, enfant, bébé. Des chaussures, des sacs, des accessoires, parfois même des équipements de sport, des articles de puériculture ou quelques pépites vintage. C’est une invitation à se relooker à prix compétitif pour l’été qui arrive."

Depuis quelques années, la seconde main a le vent en poupe mais certains consommateurs n’osent pas encore franchir le pas. La présence d’Alice on the Roof, prête à démontrer qu’il est possible de s’habiller de manière plus responsable, effacera peut-être les dernières craintes. "S’habiller en Vestiboutique Croix-Rouge, c’est se faire plaisir tout en posant un geste solidaire : toutes les recettes de nos ventes de vêtements servent à aider les plus démunis, notamment avec une aide alimentaire. Enfin, acheter en seconde main c’est offrir une bulle d’air à la planète, en favorisant le recyclage, alors que l’industrie textile est la seconde la plus polluante au monde…"

Une cause qui tient à cœur à Alice on the Roof, connue pour son talent évidemment mais aussi pour ses look parfois excentriques, qui se transformera donc en reine du shopping solidaire le 15 juin prochain. Du côté de la Croix-Rouge, on espère d'ailleurs qu'elle le portera un jour sur scène. Bien sûr, compte tenu des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur, des précautions seront prises pour éviter les attroupements.