Ils sont précieux et contribuent incontestablement à embellir nos cadres de vie. Cette année encore, la commune de Dour a tenu à organiser une distribution gratuite d’arbres à destination de ses habitants. Cette dernière est prévue le 22 novembre prochain dans le cadre de la semaine de l’arbre et du plan communal de développement de la nature (PCDN).

Dans le cadre de la semaine de l'arbre 2020 initiée par le service public de Wallonie (SPW), la distribution de plants se déroulera donc le même jour que la plantation d'arbres de la naissance à la rue d'Offignies c'est à dire le dimanche 22 novembre entre 10h00 et 15h00 au hall de maintenance, comme l'année dernière.

Des érables champêtres, saules têtards, cornouillers sanguins, cornouillers mâles, framboisiers, groseilliers, noisetiers, cassissiers, mûriers sans épines, myrobolans, sureaux noirs seront notamment proposés. "Le Parc Naturel proposera de nouveau une mise à disposition d'arbres fruitiers haute-tige de variétés anciennes à prix coûtant pour les personnes intéressées par cet achat", précise-t-on du côté de la commune de Dour.

De plus une petite exposition présentant les différentes espèces d'arbres distribuées sera installée le jour de la distribution. Le tout évidemment en respectant strictement les mesures sanitaires en vigueur. Un sens de circulation sera instauré via la pose de barrières de sécurité et un gardien de la paix sera présent à l’entrée du hall afin de gérer le flux de visiteurs, prendre leurs coordonnées, s’assurer que tout le monde porte correctement le masque et se désinfecte les mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique mis à disposition.

Si les conditions sanitaires feront peser un climat moins serein sur l’événement, l’organisation malgré tout que les citoyens répondront à l’invitation.