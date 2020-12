L’ambiance morose de cette année 2020 n’aura pas eu raison de l’enthousiasme des élèves du degré différencié de la Sainte-Union, à Dour. Pour mettre un peu de baume au cœur des résidents du home Bon Accueil, ceux-ci ont confectionné avec leurs professeurs des sapins de carton, décorés avec des éléments de récupération et des éléments naturels. De quoi faire d’une pierre deux coups…

Préalablement à cette action, des courriers avaient été rédigés et adressés aux résidents afin de leur apporter un peu de soutien en cette période compliquée au cours de laquelle l’isolement social s’est installé ou renforcé. "Nous organisons ponctuellement des actions en collaboration avec le home mais cette année, à cause de la crise, tout a été rendu plus complexe", explique Kathia Morabito, enseignante.

Il a dès lors fallu s’adapter. "Nous ne pouvions pas aller passer un peu de temps aux côtés des résidents mais nous avions malgré tout toujours à cœur de favoriser les relations intergénérationnelles. Nous avons donc travaillé sur la réalisation de ces sapins, en en profitant pour sensibiliser les élèves à la récupération. Des éléments naturels et des décorations de Noël non-utilisées ont été privilégiées aux achats."

Leur œuvre terminée, les élèves de première et deuxième année ont tout de même pu être témoins des sourires qui ont éclairé le visage des seniors. "Nous sommes restés à l’extérieur afin de préserver les distances de sécurité mais les portes de la maison de repos ont pu être ouvertes. Les bricolages ont pu être offerts et nos élèves ont tenu à danser, à chanter pour apporter un peu de joie et de fantaisie dans le quotidien des résidents."

Au total, une vingtaine d’enfants ont participé à cette chaleureuse initiative. Ils devraient remettre le couvert à l’occasion des fêtes de Pâques, en espérant que le contexte sanitaire permette davantage de souplesse et de convivialité.