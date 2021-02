En cette période de coronavirus, de nombreux commerces souffrent de la crise. Même si certains sont ouverts, d’autres viennent à peine de rouvrir et quelques-uns sont encore fermés. Pour leur venir en aide et promouvoir leur communication sur les réseaux sociaux, l’ASBL Dour Centre-Ville organise différents projets.

Depuis quelques jours, l’ASBL s’invite dans les commerces dourois. Avec une caméra, l’équipe de Dour Centre-Ville et des stewards visitent les magasins de la ville et réalisent différentes prises de vues. "Pour le moment, nous nous sommes rendus dans une quinzaine de commerces mais les coups de téléphone continuent", explique Stéphane Thibeau, gestionnaire centre-ville. "De base, nous comptions sur une petite soixantaine mais nous allons essayer d’en faire un maximum pour ceux qui sont intéressés." À la suite, les commerçants reçoivent un fichier complet permettant l’installation sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram.

Le bénéfice de cette initiative apporte une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux. Ce service permet également d’améliorer leur notoriété. "Il ne faut pas que les clients oublient qu’ils existent. Durant ces derniers mois, le secteur des livraisons a explosé et les magasins étaient fermés. Il fallait donc trouver une idée pour qu’ils puissent se démarquent et qu’ils communiquent vers leur clientèle le plus rapidement possible." C’est pour cette raison que Stéphane Thiébau et son équipe apportent leur soutien au secteur marchand dourois.

Tout d’abord, l’ASBL Dour Centre-Ville a tenté de trouver de nouveaux clients. Ensuite, ils les ont aussi aidés à mettre leur boutique en ligne et finalement, l’équipe a énormément travaillé sur la communication et la digitalisation. "À l’heure actuelle, un commerçant ne peut plus faire comme le boucher d’antan. Il ouvrait son magasin et faisait un peu de publicité. Maintenant, il faut constamment jouer avec son image."

L’objectif de cette action est donc de mettre en avant les commerces de Dour. Mais en cette période de coronavirus, ce service proposé permet donc aussi aux clients d’avoir une vue d’ensemble du magasin et d’y préparer sa visite avant de s’y rendre.