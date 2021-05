Le Conseil communal de Dour s’est mis d’accord hier pour octroyer une prime aux commerçants qui souhaiteraient s’implanter en centre-ville. Pour y avoir droit, les commerces devront impérativement s’implanter dans la zone comprise entre la Grand Place de Dour, la place des Martyrs et la place verte. Le but de cette initiative est d’inciter et soutenir les projets d’ouverture de commerces en centre-ville.

Le montant de cette prime variera selon certains facteurs. "La prime de base pour tous les commerces qui s’implanteront en centre-ville est de 1 500 euros", explique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Ce montant sera doublé si le commerce qui s’implante n’existe pas encore ou qu’il apporte quelque chose de nouveau ou d’original au centre-ville. La prime sera une deuxième fois doublée si le commerce s’implante dans la zone actuellement en travaux, comprise entre la place des Martyrs, la rue Général Leman et la Grand’Rue."

Un examen approfondi sera effectué au cas par cas afin de déterminer le montant total de la prime octroyée, qui sera donc comprise entre 1 500 et 6 000 euros. "Certains secteurs ne sont pas éligibles à l’octroi de cette prime", ajoute Carlo Di Antonio. "C’est le cas notamment des coiffeurs, friteries ou sandwicheries, déjà présents en nombre dans l’entité. Les établissements dont l’activité n’est pas totalement commerciale seront également exclus comme les banques ou les sociétés d’intérim par exemple.". A noter également que cette prime sera également octroyée aux reprises de commerces déjà existants. Elle sera cependant divisée par deux dans ce cas précis.

L’entièreté de la prime ne sera pas versée en une fois. "Les commerçants recevront, au départ, 50% de la prime", poursuit Carlo Di Antonio. "Ils recevront ensuite les 25% suivants et, finalement, les derniers 25%. Ces primes seront octroyées aux commerces s’implantant entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2022. Dour Centre-Ville se tiendra à disposition des commerçants qui le souhaitent afin de leur apporter un soutien et un suivi."