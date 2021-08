Les inondations meurtrières qui ont touché la province de Liège, en juillet dernier, sont encore dans tous les esprits. Et pour cause : un mois plus tard, les dégâts restent considérables et sur le terrain, le travail ne manque pas, que du contraire. Ce sont désormais des milliers de personnes qui sont contraintes de repartir de zéro. Ce vendredi soir, cependant, elles seront une cinquantaine à profiter d’une véritable bouffée d’oxygène.

Grâce à la commune de Dour et à l’organisation du Kaki Club, elles assisteront en effet au concert de Soso Maness, un rappeur marseillais. Dans la région, la solidarité ne s’est pas essoufflée. "Plusieurs interventions ont été organisées en région liégeoise afin de venir en aide aux victimes mais un contact plus appuyé s’est noué avec l’un des centres de tri", explique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

"À chaque fois que des équipes ont été envoyées depuis Dour, quelques personnes s’y rendaient afin d’aider au tri et à la confection de colis. Le centre s’apprête vient de fermer ses portes et pour permettre à chacun de changer d’air, nous avons proposé qu’une cinquantaine de personnes assistent au concert de ce vendredi. Un car communal est envoyé sur place, ce qui nous permet en parallèle d’acheminer des kits scolaires qui ont été constitués sur l’impulsion de notre échevin de l’enseignement."

Une soixantaine de colis, comprenant des sacs, des plumiers, du matériel scolaire, sera ainsi offert aux enfants. "Plutôt que de revenir à vide, le car sera occupé par des jeunes de Verviers et de Chaudfontaine, et ils seront reconduits en région liégeoise en fin de soirée. Je pense que tous ont besoin de cette parenthèse dans un quotidien qui reste particulièrement difficile." C’est peu de le dire, comme le souligne Marie Vercaempst, coordinatrice du centre de tri à Liège.

"Certaines rues ne sont toujours pas déblayées, certaines commerçants n’osent pas demander d’aide, les familles et les enfants sont dans l’incertitude, notamment en ce qui concerne la rentrée scolaire. C’est beaucoup de stress. Heureusement, tant du côté d’Honnelles que de Dour, la solidarité n’a jamais cessé." Un constat dont certains ont même encore de la peine à prendre conscience. "Emotionnellement parlant, c’est vraiment fou, on n’arrive pas à réaliser."

À l’annonce de l’invitation de ce vendredi soir, l’émotion a parfois pris le dessus. "J’ai vu plusieurs personnes en pleurer. C’est une solidarité à laquelle on n’aurait jamais cru. On espère que la commune de Dour ne sera jamais frappée par une catastrophe comme celle-ci, mais elle pourra compter sur nous en cas de besoin." Une partie de l’équipe du centre de tri assistera également au concert… Loin des cartons et des dons à trier, donc.