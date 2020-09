C’est une première victoire pour Antonio Muratore. Après être resté bloqué plus de deux semaines à Paris, le Dourois a finalement pu embarquer et s’envoler à destination du Canada, où il espère pouvoir serrer sa fille dans ses bras. La jeune Alyssa, 21 ans, est en état végétatif et toujours branchée sous respirateur après avoir été retrouvée inconsciente au début du mois de septembre dans un appartement à Québec.

Malheureusement, le père de famille se heurte toujours à d’importants complications administratives. Alors qu’il a subit deux tests covid-19 avant son départ, ce dernier a été immédiatement placé en quarantaine à son arrivée sur le sol canadien. "Il est arrivé vendredi et est resté près de six heures à l’aéroport avant d’être emmené dans l’appartement de sa fille, où il est placé en quarantaine", explique Benedetta Muratore, sœur d’Antonio.