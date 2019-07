Les dispositifs policiers sur le site ont également permis d'arrêter des personnes recherchées pour d'autres affaires.

Le Dour Festival bat son plein et le dispositif de sécurité tourne sans faiblir. La Croix- Rouge recense ainsi près de 2500 visites depuis le début du festival.

Côté policier, les dispositifs sur le site, aidés des caméras, ont conduit à des arrestations pour des dossiers divers. La police a ainsi pu mettre la main sur une personne suspectée de vol à la ruse. Elle se faisait passer pour un agent des eaux ou un policier pour dérober ses victimes. Une autre personne soupçonnée de deal de stupéfiants a pu être interceptée, avec dans la foulée la saisie de 58 pots de 4 grammes de marijuana, 1700 euros, 2 smartphones et un véhicule.

Pour la troisième soirée du dispositif routier mixte de la Boraine et des douanes, 151 véhicules ont été contrôlés. 40 conducteurs étaient sous influence, dont 12 sous l'emprise de drogue et 28 sous celle de l'alcool. La police dénombre 15 retraits de permis de conduire pour une période de 15 jours, une ivresse, 2 saisies de véhicule pour défaut d’assurance, 1 véhicule immobilisé suite à un problème de permis de conduire, trois enlèvements de véhicules, 36 PV judiciaires et 49 PV de roulage.

Rayon stupéfiants, la police a récolté 190,61 gr de marijuana, 13,64 gr de résine de cannabis, 18 pilules XTC, 1,20 gr de kétamine, 5,85 gr de cocaïne et 4,28 gr de MDMA.

Les transactions pour stupéfiants totalisent un montant de 1425 euros, les amendes impayées s'élèvent à 1925,99 euros et le service des taxes comptabilise une somme de 11.655,67 euros.