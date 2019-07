Chaque jour, le programmateur Mathieu Fonsny nous dévoile ses coups de cœur de l'affiche.

L'éclectisme sera au rendez-vous ce samedi pour les mélomanes avertis avec la section du jour concoctée par le programmateur du Dour Festival, Mathieu Fonsny. On part sur la Boombox dès 14h45 avec une rappeuse de notre plat pays, Miss Angel qui marie savoureusement tendances old-school et sonorités de la grime anglaise. On reste sur la Boombox à 19h45 pour accueillir Alpha Wann, l'autre pointure la plus talentueuse de l'Entourage avec Nekfeu. Le Parisien connaît le Dour Festival, mais c'est son premier passage en solo.

Rendez-vous à 20h45 pour l'une des têtes d'affiche du jour sur la Last Arena. Après une prestation mémorable en 2016, Skepta, patron du rap anglais, revient mettre le couvert à Dour. À 1h au Labo, ce sont les Napolitains de Nu Guinea qui vont faire voyager les festivaliers. Musiques traditionnelles repassées à la sauce électro, le tout enrichi de funk voire de boogie-woogie… Le DJ set de Nu Guinea promet un beau moment musical. On termine au Rockamadour où à partir de 1h45, Luke Unabomber clôturera les festivités en beauté. À l’origine de l’une des soirées clubbing les plus influentes de Manchester, Electric Chair, qui mélange depuis plus de dix ans disco, house, techno, afro, hip-hop et sonorités latines haute tension, Luke Unabomber devrait savoir comment ambiancer ce Dour Fesival.