Il faudra encore attendre quelques mois avant d’à nouveau fouler la plaine des éoliennes ! Heureusement pour les plus impatients, l’organisation du Dour Festival lève progressivement le voile sur l’édition 2020, qui ouvrira ses portes le 15 juillet prochain pour les refermer quelques jours plus tard, le 19 juillet donc.

Après avoir annoncé une salve de premiers noms fin 2019 (A$AP Rocky, Floating Points, Yves Tumor, Dirtyphonics, Angèle, Sven Väth, Chronixx et Nekfeu) et 25 autres artistes mi-janvier (dont Niska, James Blake et Modeselektor), voilà que le programme du festival s’étoffe à nouveau. La journée d’ouverture devrait répondre aux attentes avec, cette année encore, un line-up programmé par quatre curateurs proches, chacun à leur façon, de l’ADN du Dour Festival.

"Chaque curateur incarnera l’une des scènes du festival et aura carte blanche sur sa programmation", annonce les organisateurs qui évoquent "une façon de célébrer ce qui définit le festival depuis toujours : l’éclectisme, la curiosité, le défrichage d’artistes et l’amour, encore et toujours."

S’il faudra patienter quelques jours de plus pour connaître le line up de chaque curateur ou curatrice, on peut déjà annoncer que c’est Carl Cox qui prendra les commandes de la Red Bull Elektropedia Balzaal pour sa première à Dour Festival. Le vétéran de l’acid house, champion techno, pionnier de la dance music, roi d’Ibiza, Carl Cox a fait ses armes sur la scène techno hardcore dans les raves anglaises au milieu des années 1980. Il donnera le ton avec son charisme exceptionnel.

Côté Chaufferie - l’une des deux nouvelles scènes de cette édition - c’est AZF, la néo-prêtresse de la techno industrielle et tête pensante du collectif “Qui Embrouille Qui” qui viendra faire trembler les murs de Dour Festival, qui s’apparente déjà être sa nouvelle maison. A deux pas de là, sur la Boombox, c’est le phénomène bruxellois Zwangere Guy qui a plié le rap game néerlandophone et survolé l’année 2019 en raflant toutes les récompenses, pour la terminer en boulet de canon avec son album “BRUTAAL”, qui sera aux manettes de l’une des scènes les plus chaudes du festival.

Enfin, du côté de La Petite Maison dans la Prairie, alerte concert d’exception avec la venue d’Africa Express, collectif fondé en 2006 et reconnu parmi les plus innovateurs de la musique populaire. Africa Express rassemble des musiciens de cultures, de genres et de générations différents dont l’objectif est de briser les frontières et offrir une nouvelle perspective sur l'Afrique et sa musique. Pour sa première venue à Dour Festival, Africa Express réservera de nombreuses surprises au public… Affaire à suivre !